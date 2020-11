Stiri pe aceeasi tema

- Petrica Mițu Stoian este negru de suparare! Cantarețul de muzica populara este revoltat de felul in care muncitorii iși fac, sau mai bine-zis, nu iși fac treaba, la noi in țara! Omul nu a stat degeaba cand a vazut ca o astfel de situație il privește in mod direct, ci a facut reclamație la Primarie.

- Chiar daca il vedeți mereu vesel și cu zambetul pe buze, Jador ascunde niște regrete dureroase. Cantarețul a facut niște marturisiri emoționante și a dezvaluit motivul pentru care nu și-a mai intalnit sora timp de 2 ani.

- Soția lui Tudor de la „Fly Project” a vorbit despre cele mai grele momente din viața. Anamaria Ionescu a recunoscut ca artistul a inșelat-o, motiv pentru care au fost desparțiți aproape jumatate de an.

- Pepe și Raluca au devenit nași de botez pentru fetița „antrenorului vedetelor”, Alexander Florescu. Cantarețul și soția lui au format o pereche ce a intors toate privirile. Raluca a purtat o rochie roșie, iar interpretul a fost elegant ca intotdeuana, la astfel de evenimente.Invitat la o emisiune de…

- Perioada carantinei pentru Jador nu a fost deloc dificila. Cantarețul s-a deschis in fața prietenilor și le-a spus ca in perioada pandemiei a petrecut alaturi de o domnișoara. Ce i-a facut tanara artistului, inainte sa filmeze un videoclip!

- Mario Fresh a ajuns de urgența la spital, dupa ce a avut parte un accident in timpul vacanței sale din Grecia. Cantarețul a fost ințepat de o creatura marina, motiv pentru care a fost nevoit sa se prezinte imediat la cea mai apropiata unitate sanitara.

- Jador traiește o durere mare. Mama artistului este bolnava, motiv pentru care acesta sufera foarte mult. Cantarețul a marturisit ca uneori nici nu se poate concentra asupra carierei, deoarece sta mereu cu gandul la acest lucru.

- In urma cu doua luni, Jador a luat bataie intr-un club de fițe din Mamaia. Cantarețul se distra cu gașca de prieteni, printre care se numarau Mario Fresh și iubita sa, fiica Andreei Esca. Cu toții au fost conduși la secția de poliție, in zorii dimineții, pentru a depune plangere. Se pare insa ca victimele…