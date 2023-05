Mario Camora a fost suparat dupa CFR Cluj – Farul 1-2. Fundasul lui CFR Cluj a spus ca echipa lui trebuie sa invinga U Craiova 1948 in barajul de participare in Conference League pentru a nu fi un esec acest sezon. Mario Camora a spus ca li s-a intamplat si altor echipe care au castigat […] The post Mario Camora, dupa CFR Cluj – Farul 1-2: „O infrangere dureroasa”. A acuzat ca Burca a fost eliminat pe nedrept! appeared first on Antena Sport .