Silueta Marinelei Nițu a suferit foarte mult din cauza pandemiei. Stilul sedentar care ne-a cuprins in pandemie a lasat urme adanci in privința imaginii multora dintre noi. Printre persoanele afectate e celebra vedeta. Cum arata acum fosta amoreza a lui miron Cozma? Marinela Nițu s-a ingrașat enorm. Fanii au ramas șocați cand au vazut-o Pandemia […] The post Marinela Nițu este de nerecunoscut. Cum arata fosta lui Miron Cozma: s-a ingrașat foarte mult appeared first on IMPACT .