In fata a 800 de militanti ai formatiunii, sefa Adunarii Nationale (RN, fostul Front National) a rostit un discurs in localitatea Frejus (sud), oras sub controlul RN, unde a criticat 'supunerea (guvernului francez) fata de Bruxelles si fata de nebunia sa politica imigrationista'. 'Astazi, prefectii (reprezentantii statului in teritoriu - n.r.) nu mai au decat o singura ocupatie, implantarea imigrantilor', a acuzat Marine Le Pen, care a abordat doua teme clasice ale extremei drepte: pericolul imigratiei si insecuritatea. In 'Ungaria, Polonia, Austria si Italia, ideile noastre se afla deja la…