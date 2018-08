Marinarii, consideraţi cei mai buni ambasadori ai României Presedintele Klaus Iohannis a adresat, ieri, un mesaj la Constanta, cu ocazia celebrarii Zilei Marinei, spunand ca marinarii, indiferent din ce tara provin, „sunt o mare familie care se ajuta la nevoie” si „sunt cei mai buni ambasadori” ai Romaniei. „Dragi marinari, aceasta sarbatoare va este dedicata in primul rand voua. Marinarii, indiferent de tara careia ii apartin, sunt o mare familie, care se ajuta la nevoie. Sunteti manifestarea vie a spiritului de solidaritate umana, dincolo de frontiere. Fie ca serviti in Marina Militara sau Civila, reprezentati unii dintre cei mai buni ambasadori ai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10.000 de persoane sunt așteptate sa asiste, în aceasta dimineața, pe faleza din apropierea Cazinoului din Constanța, la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei Române, la festivitați fiind anunțați președintele Klaus Iohannis, dar și ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor.…

- Aproximativ 10.000 de persoane sunt așteptate sa asiste, în aceasta dimineața, pe faleza din apropierea Cazinoului din Constanța, la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei Române, la festivitați fiind anunțați președintele Klaus Iohannis, dar și ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor.…

- Conform Statului Major al Fortelor Navale Romane, la evenimente participa mii de marinari militari, zeci de nave si numeroase aparate militare de zbor.Manifestarile dedicate Zilei Marinei Romane au inceput duminica, 5 august, la Galati, cel mai mare port fluvial si maritim al Romaniei,…

- Aproximativ 10.000 de persoane sunt așteptate sa asiste, miercuri dimineața, pe faleza din apropierea Cazinoului din Constanța, la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la festivitați fiind anunțați președintele Klaus Iohannis, dar și ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, scrie Mediafax.Exercițiul…

- Forțele Navale Romane marcheaza, in acest an, aniversarea Zilei Marinei printr-o serie de evenimente la care participa mii de marinari militari, zeci de nave și numeroase aparate militare de zbor. La fel ca in fiecare an, de Ziua Recunoștinței, marinarii militari vor participa marți, 14 august, incepand…

- Ziua Marinei Romane va fi marcata, in premiera, in sapte orase din tara - Constanta, Galati, Mangalia, Tulcea, Braila, Bucuresti si Cernavoda, a anuntat Statul Major al Fortelor Navale Romane. La evenimente vor participa mii de marinari militari, zeci de nave si numeroase aparate militare…

- Mii de marinari militari, zeci de nave și numeroase aparate militare de zbor vor marca aniversarea Zilei Marinei Romane printr-o serie de evenimente. In premiera, anul acesta, Forțele Navale Romane organizeaza Ziua Marinei Romane in șapte orașe din țara, anunța Statul Major al Forțelor Navale, informeaza…

- Statul Major al Fortelor Navale a anuntat ca Ziua Marinei Romane va fi marcata printr-o serie de evenimente la care vor participa mii de marinari militari, zeci de nave si aparate militare de zbor. In premiera, anul acesta, manifestarile incep in 5 august, la Galati, si vor continua la Constanta,…