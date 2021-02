Stiri pe aceeasi tema

- Romania va participa cu 36 de atleți, 18 la masculin și 18 la feminin, la a 26-a ediție a Campionatelor Balcanice de atletism in sala pentru seniori, programate duminica, la Istanbul. Competiția reprezinta primul concurs internațional major al anului și, totodata, pentru sportivii din aceasta zona geografica,…

- Un intermezzo bifat cu succes de Marina Baboi inaintea marilor provocari ale sezonului indoor – Campionatul Balcanic de seniori de la Istanbul (20 februarie) si Campionatul European de la Torun, Polonia, de la inceputul lunii viitoare. Duminica seara, Marina a fost invitata speciala la Eure Meeting…

- Se anunța un spectacol de zile mari duminica, in Franța, la Val de Reuil, la cea de-a cincea ediție a ,,Eure Athletics Meeting”, competiție deja bine stabilita in calendarul indoor al atletismului de elita și la care a fost invitata, singura din Romania, și buzoianca Marina Baboi, lidera absoluta a…

- Marina Baboi este de neoprit in 2021! Dupa cele doua medalii de aur cucerite luna trecuta, in primul Grand Prix atletic al anului, unde alergase timpi de top european in proba ei favorita, de 60 m plat, super-campioana buzoiana, cea mai rapida sportiva din Romania in ultimii patru ani, a oferit momente…

- Reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania (AMR) – structura asociativa condusa de primarul Clujului, Emil Boc, și al carei președinte executiv este primarul Constantin Toma – s-au intalnit cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și cu secretari de stat și directori generali ai acestui minister.…

- • Buzoianul are 9 ani și este cel de-al treilea imitator al puștiului din rolul seriei ,,Singur acasa” inscris in concursul lansat de PRO TV Il imita pe Macaulay Culkin foarte bine la prostii și il ajuta și trasaturile fizice! Puștiul de 9 ani și jumatate din Buzau David Pisau este in clasa a treia…

- Romania a intalnit Rusia in finala Campionatului Mondial din 2005.In urma cu 15 ani, pe 18 decembrie 2005, echipa nationala feminina de handbala Romaniei disputa finala Campionatului Mondial.Intrecerea, ajunsa la editia a 17 a, s a disputat in Rusia, la St. Petersburg, iar in meciul pentru titlu tricolorele…

- Cea mai cunoscuta proxeneta din Buzau, care domina Romania și Europa in urma cu 10-15 ani, a ajuns din nou la inchisoare in urma unei condamnari pentru complicitate la trafic de influența. In 2019, Ioana Eugenia Dragoi, fosta Gavrila, a promis unei prietene ca-i face rost de un permis de conducere la…