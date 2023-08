Marina Almașan este unul dintre cei mai temeinici oameni pe care ii cunosc! Pe mulți Televiziunea ne-a mai și dezamagit, poate chiar ne-a plictisit, am parasit-o sau am avut „relații neasumate pe deplin” cu aceasta pasiune pentru care n-am avut rabdare. Marina e la televizor dintotdeauna și, sper, pentru totdeauna! Ca e creativa, spontana, știți… dar mie principala sa calitate mi se pare temeinicia! Și astazi, cand lumea iși ascunde nestatornicia in „creativitate” și foarte mulți se ocupa de „comunicare, televiziune…”, ea e temeinica. Și rezista! Și nu doar ca rezista, dar și face performanța!…