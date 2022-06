Turneul național „Marimba – The Journey” poposește la Timișoara evenimentul oferindu-le spectatorilor intalnirea cu marimba, unul dintre cele mai fascinante și totodata prea puțin cunoscute instrumente. Irina Radulescu, singurul artist roman din generația tanara dedicat acestui instrument, va explora sonoritațile magice ale marimbei solo, intr-un program alcatuit din lucrari semnate de compozitori consacrați in spațiul […] Articolul Marimbafonista Irina Radulescu poposește la Timișoara in cadrul turneului național „Marimba – The Journey” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .