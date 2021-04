Stiri pe aceeasi tema

- Datorita meseriei pe care o are, Cristina Ciobanașu apare mai mereu in fața fanilor ca ”scoasa din cutie”, lucru demn de admirat, insa acum curioșii au putut-o vedea pe actrița de la Antena 1 intr-o ipostaza extrem de rara. Fosta iubita a lui Vlad Gherman a renunțat la micile artificii de infrumusețare…

- Viața solistului Alin Oprea, din trupa Talisman, s-a schimbat radical, de doi ani, de cand s-a mutat cu iubita lui, Medana. Alin ne-a dezvaluit, in exclusivitate pentru playtech.ro, cum se rasfața reciproc și cum iși impart sarcinile in casa. Ce a spus Alin Oprea despre actuala iubita? ”Medana este…

- Chiar daca crezi ca nu te vei acomoda cum trebuie astazi, ai mai multa adaptabilitate decat iți dai seama. Pentru nativi zodiei Berbec este o perioada benefica pentru schimbarile pe plan profesional, iar Capricornii voir avea parte de surprize, scrie SHOK.MD, cu referire la observatornews.ro . Ce te…

- Aflat in arest la domiciliu, Alex Bodi nu a mai rezistat și a ieșit la contraatac in razboiul cu fosta soție, Bianca Dragușanu. Blonda a facut publice, zilele trecute, o serie de imagini șocante, in care apare desfigurata in urma batailor incasate de la Alex Bodi. Omul de afaceri susține insa ca fosta…

- Dustin Diamond, cunoscut publicului pentru rolul Screech din Salvați de clopoțel , a murit luni, 1 februarie, la scurt timp dupa ce a fost depistat cu cancer in stadiul 4. Actorul avea doar 44 de ani.

- Manuela Ferrara, fosta partenera a lui Gonzalo Higuain (33 de ani), a oferit declarații controversate despre motivul desparțirii de atacantul lui Inter Miami. Gonzalo Higuain a fost mereu in centrul atenției publice, cu transferuri intre marile rivale ale Italiei, kilograme in plus sau escapade nepermise.…