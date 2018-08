Marilen Pirtea, PNL: Scandalul manualelor erodează credibilitatea sistemului Așa se intampla și in cazul editarii manualelor, subiect plasat de guvernanți intr-un șir al controverselor, mai ales prin forțarea tiparirii acestora in regim de editura-monopol", considera deputatul PNL Marilen Pirtea, Coordonator al Comisiei de Educație din PNL. „Sute de mii de manuale de Geografie de clasa a VI-a conțin greșeli de conținut sau de forma. Iata care este nivelul erorilor de care se fac responsabili funcționarii din MEN angrenați in spirala haotica a tiparirii tuturor manualelor la o singura editura, unica, cu statut de monopol, Editura Didactica și Pedagogica, agreata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale a demarat o cercetare amanuntita pentru a vedea in ce etapa a procesului de scriere/evaluare/editare au aparut erorile depistate in manualul de Geografie de clasa a VI-a si precizeaza ca o erata va fi trimisa in scoli pana la inceputul anului scolar. „In prima parte a…

- Oficialii din Ministerul Educației anunța demararea unei anchete in cazul manualului de Geografie tiparit de Editura Didactica și Pedagogica, pentru clasa a VI-a, care conține erori grosolane ( VEZI DETALII ). De asemenea, aceștia au precizat ca elevii vor primi, odata cu volumul, și o erata tiparita.

- Manualul de geografie plin cu erori va fi corectat, anunța Ministerul Educației. Greșelile grave aparute in ediția online vor fi remediate, iar pentru ediția de print va fi adaugata o erata la manual astfel ca la inceputul școlii elevii de clasa a VI-a sa poata invața informațiile corecte. Mai mult,…

- Manualul unic de geografie, scos de Editura Didactica și Pedagogica - editura Ministerului Educației, este plin de greseli grosolane. Elevii de clasa a VI-a invața din septembrie ca Turnu Magurele este poziționat, pe harta Romaniei, acolo unde pana acum toți știam ca este orașul Drobeta-Turnu Severin.…

- Dupa ce profesorii au semnalat presei greselile dintr-un manual de geografie, Editura Didactica si Pedagogica nu pare sa aiba vreo problema in acest sens. Un comunicat al institutiei ba chiar lauda performantele celor care au lucrat la manualul de clasa a VI-a

- Definitivat 2018. .Proba scrisa din cadrul examenului național de definitivare in invațamant (anul școlar 2017-2018) se va desfașura miercuri, 18 iulie 2018. Subiectele pentru examenul de definitivat, asigurate de Centrul Național de Evaluare si Examinare, au fost publicate, pentru toate materiile,…

- Subiectele si baremele de evaluare pentru cele 115 discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Evaluare si Examinare si vor fi publicate, dupa sustinerea probei scrise, pe site-ul titularizare.edu.ro. Proba se desfasoara miercuri, 11 iulie, in 87 centre de examen. La nivel national sunt…

- BACALAUREAT 2018 la Matematica. Proba are loc miercuri, la doua zile dupa ce absolvenții de clasa a XII-a au au avut proba scrisa la Limba și literatura romana. Pentru sustinerea probelor scrise la Bacalaureat 2018 , in cele 440 de centre de examen, s-au inscris 136.871 de candidati din toate promotiile…