Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Nicusor Dan, propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) infiintarea Administratiei Parcul Natural Vacaresti, serviciu public de interes local al Capitalei, persoana juridica de drept public.

- Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, anunța pe 26 august, ca „40 de oameni de la ALPAB, timp de o saptamana, au sarcina sa puna la punct Parcul Cismigiu”. Ce s-a intamplat? S-au plantat cateva panseluțe, s-a tuns iarba și s-au spalat locurile de joaca. Atat. Cișmigiul este cel mai vechi parc…

- Nicusor Dan a facut, miercuri seara, la TVR 1 , un rezumat al primelor 11 luni de mandat ca primar general al municipiului București, precizand ca a intampinat o multitudine de probleme. Edilul șef al Capitalei a promis in ceea ce privește problemele legate de termoficare, ca iarna asta o sa fie „puțin…

- Nu se pune problema ca Primaria Sector 1 sa preia parcurile Cișmigiu și Herastrau, transmite Nicușor Dan. „Nu se pune problema ca Primaria Sector 1 sa preia parcurile Cișmigiu și Herastrau, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat in sectorul sau și nici nu are capacitatea…

- Consiliul General al Municipiului București a acceptat suplimentarea bugetului Capitalei cu 33 de milioane de lei. Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a mulțumit consilierilor generali USR PLUS, PNL și PMP pentru ca au votat impreuna pentru adoptarea rectificarii bugetare și a spus ca fondurile…

- Anunțul privind stadiul marilor lucrari din București a fost facut marți de Nicușor Dan. Facem ordine in haosul creat de fosta administrație, a declarat Dan, marți, in cadrul unei conferințe de presa. Este vorba de stația de epurare de la Glina care va fi gata in 2022 și zona din jurul podului Ghica…

- Nicusor Dan a anuntat ca in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost adoptat un proiect prin care bucurestenii si societatea civila pot decide asupra modului in care sunt cheltuiti banii din bugetul public, potrivit News.ro. „Proiectul de bugetare participativa…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca in cadrul ședinței de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a fost adoptat un proiect in care bucureștenii sunt invitați sa decida asupra modului in care sunt cheltuiți banii d