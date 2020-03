Marile manifestări religioase din aprilie, anulate sau restricţionate din cauza COVID-19 In luna aprilie, peste tot in lume sunt marcate sarbatori religioase la care se aduna de obicei grupuri foarte mari de oameni, dar evenimentele care le marcheaza ar putea fi anulate sau micsorate din cauza pandemiei COVID-19. Vezi și: ULTIMA ORA S-au interzis in Romania evenimentele cu peste 50 de persoane in spații inchise: fitness, SPA, cosmetica, cazinouri + cinema, teatre, muzee Pastele catolic este marcat pe 12 aprilie, iar cel ortodox, o saptamana mai tarziu, Pesah (Pastele evreiesc) incepe pe 8 aprilie, Rama Navami, un important festival hindus, are loc pe 2 aprilie, iar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 14 martie, Romania a intrat in scenariul 3 de interventie pentru pandemia de coronavirus, dupa ce au fost confirmate peste 100 de cazuri de COVID-19 in tara. In acest context, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a instituit noi masuri pentru a evita raspandirea de COVID-19.

- Dupa decizia de astazi, 12 martie 2020, a Federației Romane de Fotbal și a celei de Minifotbal, la recomandarea Guvernului Romaniei și a Ministerului Tineretului și Sportului, sportul rege din țara noastra – fie ca este vorba de campionatele masculine și feminine ori cele de juniori, din fotbalul pe…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat miercuri dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne, ca au fost stabilite noi restricții pentru a limita raspandirea infecțiilor cu

- Ziarul Unirea Noi RESTRICȚII in Romania din cauza COVID-19: Activitațile culturale, religioase și de divertisment cu peste 100 de persoane, interzise Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a anunțat miercuri dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne,…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive in care bilanțul s-a aflat in scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați in strainatate cu virusul COVID-19, potrivit Reuters, scrie Mediafax.China continentala a confirmat marți 24 de…

- Romania ia masuri drastice impotriva epidemiei de coronavirus! Intr-o conferința de presa, secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat noile schimbari care vor avea loc in toata țara. Potrivit secretarului de stat, Raed Arafat, școlile in care copiii au fost sau vor…

- Un barbat, de 36 de ani, din Wuhan, externat din spital dupa ce medicii au stabilit ca s-ar fi vindecat de coronavirus, a incetat din viața. La numai cinci zile dupa ce a fost externat din spitalul Fangcang, construit special pentru cei cu coronavirus, barbatul a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii.…

- Prima școala inchisa in Romania din cauza coronavirusului, dupa ce o eleva a colegiului Energetic Campina este suspecta de infectarea cu Covid-19. Adolescenta a fost de curand la Milano, iar la cateva zile de la intoarcerea in țara s-a simțit rau.