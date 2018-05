Stiri pe aceeasi tema

- Profiturile bancilor americane au crescut cu 27,5% in primul trimestru din acest an, la 56 de miliarde de dolari, dupa ce institutiile financiare au inceput sa beneficieze de reducerea taxelor, a anuntat marti...

- Gigantul nipon Sony Corp a anuntat marti ca va plati aproximativ 2,3 miliarde de dolari pentru a obtine controlul asupra companiei britanice EMI Music Publishing, devenind cea mai mare casa de discuri din lume, intr-o industrie care a gasit o noua viata in serviciile de streaming, transmit Reuters…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte, la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor…

- Banca Mondiala (BM) a anuntat sambata o majorare de capital de 13 miliarde de dolari, suma necesara creșterii capacitații de combatere a saraciei globale, scrie Reuters. Din aceasta suma: 7,5 miliarde de dolari vor fi alocati Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) – principala…

- China a ripostat miercuri la planurile administratiei Trump, de a impune tarife vamale pentru produse chineze in valoare de 50 de miliarde de dolari, printr-o lista de produse de import SUA, precum soia boabe, avioane, automobile, whisky si produse chimice, carora li se vor aplica tarife similare, transmite…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat recent pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alti retaileri,…

- Guvernul Poloniei a incheiat miercuri cel mai important acord privind achizitia de armament din istoria tarii, dupa ce a cumparat sisteme americane de aparare antiracheta Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…