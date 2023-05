Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a cerut vineri Chinei sa condamne agresiunea militara dusi de Rusia impotriva Ucrainei, a informat Ministerul polonez de Externe cu ocazia intrevederii cu emisarul delegat de Xi Jinping pentru „reglementarea politica” a razboiului din țara vecina.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvaluit vineri seara noi detalii din recenta sa convorbire telefonica cu presedintele chinez Xi Jinping, prima conversatie intre cei doi lideri de la invazia rusa in Ucraina, relateaza DPA, Unian si Focus, preluata de Agerpres. In cursul acestei discutii,…

- China nu poate fi de incredere ca mediatoare a pacii intre Rusia si Ucraina si are de castigat de pe urma prelungirii razboiului, a avertizat presedintele ceh, Petr Pavel intr-un interviu publicat marti, 25 aprilie, de Politico , transmite Agerpres . Comentariile sefului statului ceh intervin intr-o…

- Țarile europene cer raspunsuri din partea Beijingului, dupa ce diplomatul sau de top de la Paris, Lu Shaye, a pus sub semnul intrebarii suveranitatea fostelor republici sovietice, in comentarii care ar putea submina eforturile Chinei de a fi vazuta ca un potențial mediator intre Rusia și Ucraina. Fii…

- Va fi foarte dificil pentru Europa sa-si reumple capacitatile de stocare a gazelor la nivelul de anul trecut. Asta dupa ce continentul a incheiat sezonul de iarna cu rezerve relativ scazute, a avertizat marti gigantul rus Gazprom, citat de Reuters și Agerpres. In 2022, UE a investit semnificativ in…

- Ministerul rus al Apararii a susținut vineri, 24 martie, ca utilizarea obuzelor cu uraniu saracit in Ucraina ar dauna trupelor armate ucrainene, populației in general și ar afecta negativ sectorul agricol al țarii, relateaza agenția de presa Interfax. Afirmația vine dupa mai multe reacții furioase ale…

- SUA si tarile europene sunt hotarate sa nu permita Ucrainei sa intre in discutii de pace, spre deosebire de Rusia si China, a acuzat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in conditiile in care liderul chinez Xi Jinping i-a prezentat lui Vladimir Putin la Moscova planul sau de pace pentru…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a reactionat rezervat vineri la o propunere chineza de incetare a focului in Ucraina, spunand ca Beijingul nu are prea multa credibilitate ca mediator, noteaza Reuters. „China nu are prea multa credibilitate pentru ca ei nu au fost in stare sa condamne invazia…