Maricel Popa: Situația de la Dagâța, rezolvată înainte de a fi sesizată de liberali "Problemele de trafic aparute pe traseul drumului care leaga judetele Neamt si Vaslui, pe raza comunei Dagata, au aparut din cauza tasarilor din terasament care au creat caverne, in structura drumului acumulandu-se apa. S-a intervenit in regim de urgenta si au fost deja restabilite conditiile de circulatie. Dupa trecerea sezonului de iarna vor fi remediate in totalitate problemele aparute pe acest sector de drum. Asigur iesenii ca toate drumurile judetene vor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

