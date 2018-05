Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, de la ora 20.00, in episodul 19 al serialului “Fructul oprit”, de la Antena 1, suspansul atinge cote maxime! Hotarata sa lupte pentru povestea de iubire dintre ea si Alex, Sonia imbraca rochia de mireasa si ii propune acestuia sa se casatoreasca.

- S-au scurs mai bine de cinci luni de la difuzarea serialului “Fructul oprit”, la Antena 1, iar in tot acest timp, protagonistii productiei - Petru Paun si Michaela Prosan au castigat numerosi fani. Sambata (12 mai), de la ora 15.30, la “Povesti COOL”, telespectatorii Happy Channel pot urmari interviuri…

- Moment emoționant pentru Tanța, surpriza mare pentru fanii serialului "Fructul oprit", scrie viva.ro. Formeaza un cuplu de scurt timp, dar cu toate astea, Costica (interpretat de Liviu Varciu) considera ca a venit momentul sa pașeasca in stadiul urmator. Acesta nu mai sta pe ganduri și ii propune…

- Actrița Doinița Oancea este ceruta in casatorie. Totul se intampla in serialul in care joaca vedeta. Personajele interpretate de Doinița Oancea, care este mare pasionata de croitorie , și Liviu Varciu din “Fructul oprit”, Tanța și Costica, iși duc in episodul din aceasta seara relația la un alt nivel. …

- Trucul pe care Marian Ralea i l-a dezvaluit lui Tudor Roșu, pentru un rol perfect. Se afla in lumina reflectoarelor de aproape șase ani, iar de atunci tanarul actor a incercat sa profite de orice experiența petrecuta pe platourile de filmare pentru a invața cat mai multe despre meseria aleasa. Tudor,…

- Aurel Ticleanu a postat un mesaj emotionant, dupa aflarea vestii ca prietenul lui, colegul de la Craiova Maxima, Nicolae Tilihoi a parasit aceasta lume. „Am fost mereu aproape, in viata si pe teren, dar acum el a plecat sa joace, sa comenteze, sa cante, sa rada si sa glumeasca intr-o lume mai buna !…

- "Draga Mica, Ne e dor de tine in fiecare zi. Ne e dor cum nu iți imaginezi sau poate ca da, doar te uiți in fiecare zi de sus și ne zambești cald, a bine și a iubire, cum iți era in fire. Erai zambet desprins din soarele care astazi seamana cu emoticonul pe care il folosiți zilnic. Albastrul din…

- Cați bani iau actorii care apar in reclame? Puțin, foarte puțin. Mihai Calin demonteaza mitul ca vedetele traiesc regește cu ce caștiga promovand diverse produse și explica de ce a ales, in urma cu ceva timp, teatrul in detrimentul televiziunii. La mijlocul anilor 1990, Mihai Calin era sinonim cu PRO…