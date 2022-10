Vineri, 21 octombrie 2022, PSD Ialomița și-a reales președintele. Conferința de Alegeri a organizației PSD Ialomița s-a desfașurat in Sala «Europa» a Consiliului Județean. Marian Pavel a fost reales prin vot deschis, fiind unicul candidat la funcția de președinte, de catre cei peste 300 de delegați prezenți in sala. Pe scena, alaturi de liderii locali, s-au aflat președintele PSD, Marcel Ciolacu și secretarul general al PSD, Paul Stanescu. Remarcabil in context a fost schimbul de replici intre președintele PSD Slobozia, Ștefan Ținta și președintele PNL Ialomița, Dragoș Soare, prezent la Conferința…