- Marian Murgulet, fostul CIO Guvernamental (Chief Information Officer), a fost eliberat din functia de secretar de stat de la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie de astazi a premierului Florin Citu. Demiterea vine la o zi dupa ce Marian Murgulet a fost numit pe aceasta…

- Marian Murgulet a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Izabella Maria Kacso-Doboly in functia de secretar…

- Dragos Mihael Ciuparu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, potrivit agerpres.ro. Printr-o alta decizie a premierului, Dumitru-Laurentiu Andrei a fost eliberat, la cerere, din functia…

- Cristian-Marius Litan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita,…

- Alexandru Bologan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Karina Olteanu, editor online:…

