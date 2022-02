Stiri pe aceeasi tema

- ”Discounterul Penny ajunge la 306 de magazine in Romania prin deschiderea a 3 noi magazine azi si in total 5 magazine in luna ianuarie”, anunta compania. Magazinul Penny din Tunari, judetul Ilfov, are o suprafata de vanzare de 821.90 mp si dispune de 80 locuri de parcare. Magazinul Penny din Medgidia,…

- Sunt imaginile momentului! Soția Șmenaru, așa cum o știe o țara intreaga, ar fi vrut sa iși ucida propriul copil. Imaginile controversate au scandalizat o țara intreaga. Tanara care a fost filmata in timp ce ținea o arma deasupra copilului sau a fost gasita și a dat și primele declarații despre acest…

- Mehmet Sait Caglar, turcul declarat persoana indezirabila pe teritoriul Romaniei, dupa ce instanța a stabilit ca finanța gruparea terorista al-Qaida, a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS.ro, cum vrea sa se intoarca pe plaiuri mioritice, cu acte false. Cu ajutorul unor interlopi și a unor angajați…

- Gheorghe Rotar, premiat pentru patru mandate ca primar al Blajului și intreaga activitate din administrația locala Primarul Blajului, Gheorghe Valentin Rotar, a primit vineri, din partea Asociației Municipiilor din Romania un premiu de excelența. Mai exact este vorba despre un premiu de excelența acrodat…

- Creatorul de moda Stephan Pelger a locuit timp de doi ani in Germania, iar acum, acesta a decis sa se intoarca in Romania, pentru a petrece sarbatorile de iarna impreuna cu familia. Din pacate, acesta și-a gasit mama adoptiva in spital, luptand cu o boala cruda, care a recidivat. Stephan Pelger a fost…

- Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au decis sa le ofere copiilor lor una dintre cele mai frumoase experiențe de iarna. Intreaga familie a plecat din Romania in urma cu o zi, cu destinația Laponia. Au ajuns, iar actrița a impartașit cu fanii ei intreaga experiența. Pe 27 noiembrie, la ora…

- Doru Todoruț a divorțat de mama fetițelor lui de mulți ani, dar a ramas tata cu norma inteaga. Noile imagini surprinse de paparazzii SpyNews.ro dovedesc cat de implicat este artistul in viața fetelor lui. Totuși, viața cu trei copii nu e ușoara, iar solistul mai face și greșeli.

- Saeeda*, o inginera de 31 de ani, e una dintre miile de femei afgane care au devenit prizoniere in propriile case, dupa ce talibanii le-au interzis sa munceasca. Și una dintre cei peste 250,000 de cetațeni afgani care au colaborat cu organizații americane in cei 20 de ani de razboi in Afganistan și…