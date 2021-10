Marian Godina a comentat prabușirea serviciilor Facebook și Instagram de luni, intr-un „decalog”. Polițistul trateaza cu umor dependența unor oameni de rețelele sociale. Zece consecințe dupa caderea Facebook-ului, in viziunea lui Marian Godina: „1. Mai multe influensarițe nu au putut adormi, din cauza ca nu le-a mai intrebat nimeni de unde iși cumpara pijamalele. 2. Costica din Berceni face acuzații, fiind convins ca e mana lui Bill Gates. Platformele au picat chiar in momentul in care el se pregatea sa intre pe un live, in care sa spuna adevarul despre vaccinarea cu cipuri. 3. Gurile rele spun…