- Marian Godina a dezvaluit pe pagina de Facebook ca, dupa ce transmis un mesaj public credinciosilor care vor sa mearga si anul acesta in pelerinaj la Iasi, a primit blesteme de la habotnici.

- Scene nemaivazute la un scrutin. In localitatea Deveselu, județul Olt, imediat ce au fost anuntate rezultatele partiale ale alegerilor, unii localnici s-au dus la cimitir, intr-o ca sa-l felicite pe primarul Ion Aliman (PSD), reales post-mortem. “Am fost sa ne felicitam primarul! Dumnezeu sa va odihneasca…

- Ioan Dragomir a fost director in cadrul Consiliului Judetean Prahova, mai exact acesta a condus Directia pentru Protectia Plantelor si intretinerea drumului. Citeste si: COVID-19 a ajuns a sasea cauza deces la nivel mondial. In 2020 a provocat mai multi morti decat hepatita, drogurile sau…

- O asociație a parașutiștilor din Buzau anunța moartea ofițerului parașutist Marius Baștan, fiul generalului Brigore Baștan, care a intrat in istorie odata cu stabilirea in august 1970 a recordului național de parașutare de la 10.000 de metri, cu cadere libera de aproximativ 7.000 de metri. Avea 65 de…

- Ziarul Unirea FOTO| Postare virala pe Facebook: Cainele politist Suier ii invața pe romani cum sa poarte corect masca de protectie Intr-o postare pe pagina proprie de facebook a Ministerului Afacerilor Interne, cainele polițist Suier apare in mai multe ipostaze in care arata cum trebuie purtata corect…

- Anca Țurcașiu a divorțat, dupa un mariaj de 20 de ani. Vedeta a facut anunțul pe pagina ei de Facebook, in urma cu puțin timp. Cantareața nu a oferit, insa, niciun motiv pentru decizia ei. „Am divorțat! Am divorțat de barbatul pe care l am ales sa mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele caruia am…

- © Sputnik / Мирослав РотарьJaf intr-o farmacie din Cahul: Au disparut mai multe medicamente și cosmetice - FotoCHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Din pacate am ajuns asemenea vremuri cand lumea se mira de niște gesturi absolut sanatoase și pline de onestitate. Și totuși, atunci cand acestea se intampla,…