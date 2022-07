Stiri pe aceeasi tema

- Cu ce se ocupa Petru Mircea, soțul Madalinei Manole, la 12 ani de la moartea artistei? Cu un an inainte de tragedia din 14 iulie, Madalina Manole aducea pe lume un baiețel, pe David. Micuțul venea pe lume, din relația artistei cu Petru Mircea, cu care avea sa se casatoreasca in octombrie 2009. Din pacate…

- Pentru Mircea și Madalina Manole au fost casatoriți timp de un an, inainte ca aceasta sa iși ia viața. Din dragostea lor s-a nascut și un baiețel, care avea doar 11 luni cand mama lui a luat tragica hotarare.

- Madalina Manole a murit pe data de 14 iulie 2010, chiar de ziua ei. Astazi, „Fata cu parul de foc”, artista care va ramane mereu in inimile romanilor prin prisma muzicii sale deosebite, ar fi implinit 55 de ani.

- Petru Mircea este, in prezent, inginer de sunet, dar este și afacerist. Soțul regretatei Madalina Manole și-a refacut viața alaturi de alta femeie. Cei doi ar fi inceput relația in anul 2015, cand se intalneau deseori pe linie profesionala, la concerte mari. Iata mai multe informații depre viața lui…

- Madalina Manole ar fi implinit 55 de ani pe 14 iulie 2022. Cu 12 ani in urma, chiar de ziua ei de naștere, indragita cantareața a decedat dupa ce a inghițit o substanța extrem de toxica.

- Zi grea și trista astazi pentru toți cei care au iubit-o și au cunoscut-o pe regretata Madalina Manole. S-au implinit 12 ani de cand artista ne-a parasit, asta dupa ce pe data de 14 iulie 2020, in ziua in care trebuia sa-și sarbatoreasca ziua de naștere, cantareața a fost gasita moarta in vila sa din…

- Ștefan Petreuș, cunoscut interpret de muzica populara, a murit sambata, 25 iunie, la varsta de 82 de ani, a anunțat, intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Iuliana Tudor, realizatoarea emisiunii „Vedeta Populara, de la postul public de televiziune. „S-a stins din viața Ștefan Petreuș! De-acum,…

- Luna viitoare, mai exact pe 14 iulie, se implinesc 12 ani de cand Madalina Manole a plecat dintre noi. In urma artistei au ramas multa durere și intrebari fara raspuns. Deși toata lumea o credea fericita și implinita, vedeta a ales sa-și incheie socotelile cu viața. Primii polițiști sosiți la casa din…