- Mukinka, castigatorul „iUmor“, este concurentul care a cucerit telespectatorii cu glumele sale despre traditiile din tara noastra, defecte si lucruri amuzante ale poporului roman. Tanarul, originar din Zambia, marturiseste ca doar curiozitatea l-a facut sa ajunga in Romania.

- Alexandra Diaconescu a inceput o relație cu Madalin, la scurt timp dupa desparțirea de Aurel, cel alaturi de care a participat la Insula Iubirii, in urma cu doi ani. Fosta concurenta de la Antena 1 este mai fericita ca niciodata, pentru ca va deveni mama pentru prima oara.Alexandra de la Insula iubirii…

- Interviu de colectie cu maestrul Florin Piersic. Marele actor a povestit cum a fost primit cu ropote de aplauze in Tara Sfanta, dar si ce regrete are la 83 de ani. Celebrul actor nu a uitat sa-i aminteasca si pe parintii lui, pe care i-a divinizat.

- In urma cu doua saptamani, Ștefan Stan s-a casatorit civil cu iubita lui, in cel mai mare secret. Cu puțin timp inainte de a face marele pas, Ștefan Stan le-a oferit un indiciu fanilor sai de pe rețelele de socializare, postand data și ora la care urma sa aiba loc evenimentul, fara a da insa alte detalii…

- Mare nunta in lumea muzicii populare! Indragitul interpret, Valentin Sanfira e hotarat sa renunte la burlacie. Artistul s-a indragostit nebuneste de frumoasa Codruța Filip. Cei doi au stabilit deja detaliile nuntii si le-au impartasit cu telespectatorii emisiunii "Acces Direct".

- O fotografie postata de Larisa, fosta sotie a lui Marian Dragulescu, a starnit controverse in lumea mondena. Toata lumea a crezut ca s-au impacat, iar mesajele au inceput sa curga imediat! Felicitari peste felicitari, dar iata ca, nu e cazul. Marian Dragulescu a oferit primele declaratii despre presupusa…

- Liviu Surugiu, scriitor, scenarist, jurist, mediator (n. 1969), a debutat cu proza scurta in 1994, in Jurnalul SF. Dupa o pauza destul de lunga, a revenit 2011, publicand pana in prezent sapte volume la editurile Tritonic, Tracus Arte si Univers.

- Dorinta ei cea mai mare s-a indeplinit! Antonia a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa momentul la care a visat de ani buni: cei trei copii ai ei s-au intalnit, in sfarsit!