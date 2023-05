Andreea Gradinaru și Marian Pavel s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa, s-au casatorit in finala, dar in urma cu aproape un an s-au desparțit. Daca fosta concurenta nu s-a afișat cu un alt barbat, se pare ca Marian Pavel este mai fericit ca niciodata, asta pentru ca iubește din nou.