- Operațiune neobișnuita a poliției din Traunstein, landul german Bavaria! Pentru ca nu a putut sa-i opreasca vorbaria, soțul a vazut o singura soluție și a sunat la 911, relateaza Bild . In timpul apelului de urgența, barbatul a povestit ca a plecat din casa in gradina adiacenta, fiind, insa, urmarit…

- Soția lui Kobe Bryant va primi despagubiri in valoare de 16 milioane de dolari pentru suferința emoționala care i-a fost provocata dupa ce a aflat ca fotografii de la locul accidentului de elicopter in care au murit soțul și fiica ei in 2020 au fost aratate de autoritați alte persoane, scrie digi24.ro.

- Un barbat casatorit de patru zile si-a ucis sotia si i-a bagat cadavrul intr-o valiza, dupa ce aceasta i-a spus ca sufera de tulburare bipolara si ca vrea sa divorteze, a declarat un tribunal.

- Alexandru Dimitriu, de profesie avocat și consilier local in Sectorul 5 din partea USR, a reacționat dupa articolul Libertatea in care se arata ca șeful poliției locale este condamnat. „Este un infractor dovedit”, spune el intr-un video postat pe Facebook Apar reacțiile interne, dupa ce Libertatea a…

- Proprietarii autoturismelor din sectorul 6 al Capitalei vor primi, incepand de luni, QR coduri pentru ca Poliția Locala sa poata sa verifice daca autoturismele sunt parcate pe locurile care le revin. Șoferii care nu le afișeaza pe parbriz risca o amenda cuprinsa intre 100 și 200 de lei. „Foarte mulți…

- Centrul comercial din nordul Bucureștiului a fost evacuat dupa ce duminica, 19 iunie, un barbat a apelat telefonic Poliția Locala și a anunțat ca a amplasat un dispozitiv explozivil in interiorul cladirii. La fața locului intervine Poliția Capitalei și pirotehniști din cadrul SIAS, potrivit unui comuniat…