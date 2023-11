Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna sunt cele mai frumoase și mai dorite din an, astfel ca pregatirile au inceput deja. Astfel ca administrațiile locale sunt preocupate de organizarea targurilor de Craciun.

- Timpul bun de afara și nevoile i-au scos pe oamenii din satele de nord a Moldovei, pe deal, la strins știuleți. Așa cum, dupa ce agricultorii aduna roada, cimpurile ramin pline cu ciocalai, satenii s-au inarmat cu saci și galeți pentru a avea cu se incalzi la iarna, transmite Noi.md cu referire la tvn.md.…

- PREGATIRI… Mai sunt doua luni pana la Craciun, insa autoritațile locale din municipiul Vaslui au dat deja startul pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Zilele acestea se lucra intens pe varianta, unde se instalau beculețele in forma de reni și bulgari de zapada. Aproape in fiecare an, Primaria Vaslui…

- Laponia, una dintre destinațiile-vedeta in ultimii ani printre turiștii romani, devine anul acesta și mai accesibila datorita pachetelor lansate de turoperatorul Christian Tour, care anunța ca va opera șase zboruri directe pe ruta București-Kittila in apropierea sarbatorilor de iarna. Potrivit turoperatorului,…

- Cand va fi ultima MINIVACANȚA din acest an. Cate ZILE LIBERE vor avea romanii in perioada sarbatorilor de iarna Ultima minivacanța din acest an va fi cea care va avea loc cu ocazia sarbatorilor de iarna. Ziua de Craciun, 25 decembrie, pica lunea, astfel ca perioada in care nu se lucreaza include mai…

- Minivacanța de Craciun 2023: cate ZILE LIBERE vor avea romanii in perioada sarbatorilor de iarna Zile libere 2023: ultima minivacanța din acest an va fi cea cu ocazia sarbatorilor de iarna. Ziua de Craciun 2023, 25 decembrie, pica lunea, astfel ca perioada in care nu se lucreaza include mai multe zile,…

- Angajații romani mai au parte de doua minivacanțe pana la sfarșitul acestui an, ultima dintre ele fiind pentru petrecerea Sarbatorilor de iarna in familie, alaturi de cei dragi. Anul acesta, Craciunul - sarbatoare cu data fixa, pe 25 decembrie - pica intr-o zi de luni. Astfel, Ajunul Craciunului va…

- Arsenal l-a pierdut pe Gabriel Jesus (26 de ani) pentru inceputul noului sezon, dupa ce atacantul a suferit o accidentare la genunchi. Brazilianul nu a putut juca la ultimul amical al verii disputat de Arsenal, 1-1 și 5-4 dupa penalty-uri cu Monaco. El are o problema la genunchi, care l-a ținut departe…