- Sportiva romana Maria Sorina Ceplinschi s-a calificat, sambata, in finalele de la sol si barna, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia). La sol, Ceplinschi a obtinut calificarea in finala cu a cincea nota, 12,300. La barna, romanca va intra in finala cu a treia nota, 12,600, dupa…

- Sportivul roman Gabriel Burtanete s-a clasat pe locul al patrulea in finala de la sarituri, duminica, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Koper (Slovenia). Burtanete a avut media de 14,375 puncte, incheind la 0,05 puncte de medalia de bronz, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane…

- Sportivii romani s-au calificat in alte doua finale la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Koper (Slovenia). Gabriel Burtanete a avut a doua medie in calificari la sarituri, 14,325, dupa britanicul Courtney Tulloch. Campionul mondial si european de juniori va concura, duminica, 5 septembrie,…

- Sportivii romani au reusit, vineri, alte doua calificari in finale la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Koper (Slovenia), prin Antonia Duta si Gabriel Burtanete. Gabriel Burtanete a avut a doua medie in calificari la sarituri, 14,325, dupa britanicul Courtney Tulloch. Campionul mondial…

- Sportiva romana Antonia Duta s-a calificat, cu a patra nota (12,750), in finala de la paralele a Cupei Mondiale de gimnastica artistica de la Koper (Slovenia), a anuntat, vineri, Federatia Romana de Gimnastica pe pagina sa de Facebook. Duta va concura vineri in calificari la barna si sol, iar la masculin,…

- Echipajul Romaniei de dublu rame masculin, alcatuit din Marius Vasile Cozmiuc și Ciprian Tudosa, s-a calificat miercuri in finala probei, la Jocurile Olimpice, caștigand detașat prima semifinala, cu cel mai bun timp din ambele manșe de calificare. Dupa start, la punctul de control de la 500…

- Sportivul roman Marian Dragulescu ocupa locul cinci la sarituri dupa prima subdiviziune a concursului masculin de calificare la gimnastica artistica, sambata, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dragulescu (40 ani), vicecampion olimpic la Atena, in 2004, la sol, are o medie de 13,999 puncte,…

- Gimnastul roman Marian Dragulescu (40 de ani) s-a clasat pe locul cinci in finala de la sarituri din cadrul Cupei Mondiale Challenge de la Osijek (Croatia). Dupa ce, in calificari, obtinuse a saptea medie (14,125), „Marocanul” a incheiat finala cu 14,399 puncte, dupa ce a fost notat cu 14,466 la prima…