- La orele 21,00, la inchiderea urnelor, prezența la vot inregistrata in Ialomița era de 50,44%. Procentul situeaza Ialomița undeva la mijlocul clasamentului in ceea ce privește numarul alegatorilor care s-au prezentat la urne. Ponderea alegatorilor o reprezinta mediul rural, cu 63%, 72690 de alegatori…

- Aproape 50 de persoane au dorit sa fie prezente la primul eveniment cultural desfașurat in Cugir dupa o pauza de mai bine de 7 luni (datorita pandemiei), in frumoasa locație cunoscuta de vreo 2 ani sub numele de „Capșa Cugirului”. Mai pe ințeles este vorba de Barul lui Bily unde simbata seara, la invitația…

- La orele 17,00, prezența la vot inregistrata in Ialomița era de puțin peste 37%. Procentul situeaza Ialomița undeva la mijlocul clasamentului in ceea ce privește numarul alegatorilor care s-au prezentat la urne. Ponderea alegatorilor o reprezinta mediul rural, cu aproape de 65%, restul de 35% fiind…

- In comuna Beica de Jos din județul Mureș, un muzicant-profesor, Marcel Ramba, a construit o școala de muzica in curtea propriei case. I-au trecut pragul mii de elevi romani și straini in ultimii zece ani. „El preda cu inima și canta cu inima, de aceea atat de mulți oameni din toata lumea vin sa invețe…

- Instituția Prefectului – Județul Mureș, alaturi de Autoritatea Electorala Permanenta și Biroul Electoral de Circumscripție Județeana Mureș, cu sprijinul unor instituții județene sunt in plin proces de organizare a alegerilor locale, care vor avea loc in data de 27 septembrie 2020. Potrivit datelor publicate…

- Locuitorii comunei Beica de Jos au primit la finele acestei saptamani o veste cat se poate de buna, demararea lucrarilor de asfaltare la Drumul Comunal DC 14 Beica de Jos-Habic. „Dragi cetațni ai comunei Beica de Jos, cu mare drag va informez ca asfaltam Drumul Comunal DC 14 Beica de Jos-Habic. Dumnezeu…

- Temperaturile ridicate au favorizat dezvoltarea acestora, iar specialiștii spun ca nu au mai vazut așa de 10 ani. Echipele Administrației Bazinale de Apa Dobrogea Litoral acționeaza cu utilaje de azi-noapte, din Mamaia Nord pana in sud, la Cap Aurora, pentru a curața plajele. Pe unele porțiuni, adancimea…

- „Azi-noapte in jurul orei 1:30 a sustras din scara blocului doua trotinete si haine pentru bebelusi care urmau sa fie date. Va rog sa dati share sa putem sa-l identificam. Multumesc”, suna anuntul postat de un baimarean pe o platforma de socializare. Barbatul incearca astfel sa dea de urma unui barbat…