- Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubrii, a ajuns in stare grava la spital. Deși a fost vaccinata impotriva COVID-19, vedeta e infectata cu coronavirus și spune ca nu se simte deloc bine, avand dureri groaznice.

- Mare bucurie in familia fostei prezentatoare TV, Andra Trandaș! A incercat pe cat posibil sa iși țina ascunsa sarcina de ochii lumii, insa pana in acest moment, cand a facut publica o imagine pe Instagram, in care chiar ea a spus ca este insarcinata in 29 de saptamani. Ei bine, dupa ce a divulgat marele…

- Interpreta de muzica populara a fost internata la Institutul „Matei Balș” dupa ce a fost depistata pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in urma cu aproape doua saptamani. Elena Merișoreanu a povestit prin ce a trecut dupa ce s-a externat la noua zile de la internare. A fost externata mai repede dupa ce s-a…

- Dorian Popa a ajuns ieri pe masa de operație, unde a suferit o intervenție la nas. Artistul nu și-a facut o operație estetica, ci a fost una cauzata de problemele medicale. Primele declarații facute de Dorian Popa direct de pe patul de spital, la scurt timp dupa ce s-a trezit din anestezie.Cantarețul…

- Alina Eremia a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca este infectata cu COVID-19. Artista in varsta de 27 de ani a spus ca are o forma ușoara a bolii și ca urmatoarele zile le va petrece in izolare. „Nu am vrut sa fac o știre din asta, dar mai bine aflați de mine cum ma simt. Da, am fost…

- Nicoleta Molnar de la Insula Iubirii traiește unul dintre cele mai frumoase momente, asta deoarece tanara a adus pe lume primul sau copil chiar zilele acestea. Fosta concurenta a show-ului de la Antena 1 a nascut și a devenit astfel mama de baiat. Ei bine, daca credea ca viața de mamica este ușoara,…

- Raluca Pastrama, fosta soție a lui Pepe a trecut prin clipe de panica, dupa ce Rosa, fetița ei cea mica, s-a accidentat la locul de joaca și a ajuns de urgența la spital. In urma cazaturii, Rosa s-a ales cu o fractura de os la mana stanga. Acum, fiica lui Pepe este bine și toata lumea este fericita…