Eurodeputata PSD/PPUsl Maria Grapini, celebra pentru modul in care chinuie limba romana, a revenit cu o noua gafa. Intr-un comentariu la o postare pe Facebook a liderului PSD, Marcel Ciolacu, Maria Grapini le-a urat ”suces” noilor miniștri. Ea și-a corectat postarea, insa cititorii au reactionat foarte dur. O nou postare agramata a Mariei Grapini a ... The post Maria Grapini revine. Le-a urat „suces” noilor ministri. Reactie dura a cititorilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .