Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Cristina Spatar bat clopotele de nunta, dupa ce a fost recent ceruta in casatorie, iar pregatirile pentru marele eveniment sunt in toi. Ce destinație au ales cei doi miri pentru a-și uni destinele și cum va arata petrecerea.

- Cristina Spatar radiaza de fericire, iar frumoasa cantareața se pregatește sa faca marele pas la altar cu soțul ei, Vicențiu Mocanu. Cei doi au spus marele "DA!" in fața ofițerului de Stare Civila in urma cu cateva luni, iar peste puțin timp va avea loc marele eveniment. Vicențiu Mocanu știe cum sa-și…

- Dupa ce și-a amanat nunta din cauza pandemiei, Bella Santiago și Nicolae Grigore se pregatesc de nunta. Cei doi au facut cununia civila in 2017, iar in luna mai va avea loc și cea religioasa, dar și petrecerea.

- O mireasa a fost aspru judecata dupa ce nu i-a permis unei prietene sa fie insoțita la nunta de cele mai dragi persoane din viața. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba și care a fost motivul pentru care gazda marelui eveniment i-a reproșat ca oamenii nu o vor accepta.

- Sensy se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta, iar influencerița iși dorește doua rochii in la marele eveniment. Sensy a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu are superstiții și va avea in jur de 300-400 de invitați.

- La un oarecare timp de la incheierea celui mai de amploare eveniment din viața ta te vei intreba cu siguranța ce ar fi mai bine sa faci cu ținutele purtate: sa le vinzi, sa le pastrezi sau sa le transformi?

- Andreea și Sergiu Hanca sunt cei mai fericiți parinți, asta pentru ca cei doi au devenit in urma cu doar cateva saptamani parinți pentru a treia oara. Fotbalistul și partenera lui de viața au trei copii, iar Andreea ne-a povestit cand urmeaza sa aiba loc botezul micuței Celine, dar și cum e viața de…

- Maria Constantin și Robert Stoica traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi planuiesc nunta, iar artista a recunoscut ca rochia de mireasa este cumparata de multa vreme, cand nici macar nu se gandea ca va face pasul cel mare cu actualul iubit.„Eu sunt de obicei o fata foarte buna,…