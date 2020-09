Stiri pe aceeasi tema

- Razboi de zile mari! S-a aflat, in sfarsit, adevaratul motiv al despartirii Biancai Dragușanu de Alex Bodi. Unde a prins-o el, de fapt, pe blonda?! Motivul real al despartirii Biancai Dragușanu de Alex Bodi Dupa o relatie tumultoasa de doi ani, Bianca si Bodi au decis sa isi spuna “Adio!”. Cei doi au…

- Dupa ce a trecut printr-o perioada grea, iata ca Maria Andria este din nou fericita. Cantareața cu origini grecești s-a indragostit, iar acum are deja planuri de viitori și vrea sa faca nunta!

- Ziarul Unirea Masca de protecție și in aer liber ar putea deveni obligatorie. Precizarile premierului Ludovic Orban Luni, premierul Ludovic Orban, a declarat ca se discuta despre obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber, in spațiile care sunt foarte aglomerate, iar pe plaja ar putea…

- Munca la birou 8 ore/zi este istorie. Pandemia a impus in doar cateva luni un model de lucru care va deveni noua normalitate Companiile din toata lumea au fost obligate sa ia masuri radicale in ceea ce privește munca la birou, in condițiile in care pandemia cu coronavirus a lovit intreaga planeta. În…

- Liderii de la Beijing au obiectivul transformarii Chinei in "singura superputere a lumii", afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com.

- O blonda cu caști intra intr-un coafor, sa se tunda. Se așeaza pe scaun, si zice: – Vreau sa ma tund. – Trebuie sa-ți dai jos caștile, ii spune frizerița. – Nu, nu pot sa fac asta! Daca mi-aș scoate caștile, aș muri! Frizerița incepe sa o tunda pe unde mai putea, fara sa-i scoata caștile. Cand vede…

- "Suntem aproape gata cu aprobarea schemei de ajutor de stat prin care garantam creditele pentru marile companii, credite pentru investitii, pentru capital de lucru, pentru reinvestire. O schema va deveni operationala in 10 zile, astfel incat sa putem oferi un instrument de finantare si pentru…

- Bianca Dragușanu este mai dura ca niciodata. Vedeta a luat atitudine de șefa in relația cu Alex Bodi. Ea face regulile, iar afaceristul le asculta și le urmeaza, dupa cum arata ultimul mesaj postat pe Instagram.