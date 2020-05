Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul in centrul caruia se afla Margherita de la Clejani și presupusul ei iubit capata proporții inimaginabile. Dupa ce cantareața a facut accident in Capitala și i s-au gasit droguri in organism, au inceput cautarile lui Theo, cel care ar fi adus-o pe acest drum greșit.

- Iubitul Margheritei este un cantareț de muzica trap și face parte din trupa 'Nordwlui'. Muzica pe care acesta o face este in mare parte despre substanțele interzise. In urma cu doi ani, barbatul ar fi fost condamnat pentru consumul și deținerea de substanțe stupefiante. Ionita de la Clejani…

- Margherita a provocat un accident rutier in dimineața zilei de 23 mai pe o strada din Capitala. La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj de poliție, iar cantareața a fost testata atat cu alcooltestul, cat și cu drugtestul. Comportamentul acesteia a trezit suspiciuni oamenilor legii, iar aceștia…

- Testele au aratat ca Margherita de la Clejani a consumat un drog de mare risc. Surse din randul anchetatorilor au precizat pentru Romania TV ca fiica Vioricai de la Clejani a consumat opiu. Margherita de la Clejani a fost audiata zeci de minute la Biroul de accidente usoare. Tanara a fost…

