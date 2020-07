Stiri pe aceeasi tema

- Margherita, fata artiștilor Viorica și Ionița de la Clejani, a provocat un accident rutier pe 23 mai, in Capitala. Vedeta TV a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Pentru ca avea un comportament ciudat, oamenii legii au supus-o testului cu aparatul Drug Test, care a indicat…

- Institutul Național pentru Medicina Legala a terminat raportul toxicologic al Margheritei, la aproximativ doua luni de la accidentul provocat de fiica Clejanilor. Vedeta a fost atunci testata de polițiști, care au comunicat ca aceasta fusese depistata pozitiv la consumul de droguri.

- Ar putea fi motivul pentru care un nou scandal va izbucni. Margherita, fiica lui Ionița și Viorica de la Clejani, a facut, in acest weekend, un accident de mașina. Testul rapid a aratat prezența drogurilor in organismul fetei, insa a fost nevoie de recoltarea de probe biologice pentru a se afla…

- Cantareata Margherita de la Clejani a produs un accident, sambata, pe bulevardul Gheorghe Sincai din Capitala, dupa ce s-a ciocnit cu masina pe care conducea de un alt autoturism parcat. Fiica Vioricai de la Clejani, implicata intr-un accident rutier. Cantareata se afla sub influenta substantelor…

- Margherita din Clejani a fost prinsa sambata dimineața drogata la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe bd. Gheorghe Șincai din Capitala. Margherita a fost luata de la Poliție de tatal sau. Testele au aratat ca fata era sub influența drogurilor, iar explicația ei i-a uimit pe polițiști.Mama…

- Ionita de la Clejani a spus ca, in calitate de tata, a fost ingrijorat dupa ce a aflat ca fiica sa, Margherita, a provocat un accident sambata dimineata pe bd.Gheorghe Șincai din Capitala. "Ii multumesc lui Dumnezeu ca nu s-a intamplat mai rau de atat. Nu a fost nicio victima. Nu s-a intamplat…

- In timpul transmisiunii in direct a echipei de la Antena 3, care avea loc in fata casei artistilor din Clejani, Viorica a iesit din curte, a aruncat in reporter cu o sticla de lapte si a pus furtunul cu apa pe intreaga echipa de filmare, informeaza Antena 3. Citeste si Reactia Politiei dupa…

- ”Toate bune și frumoase. Nu ințeleg despre ce teste vorbiți. Alcool test nu exista, droguri nu exista. S-a intamplat sa ne tamponam pentru ca eu ma uitam in oglinda, imi faceam buzele” , susține Margherita. Citește și: Fiica Vioricai de la Clejani, implicata intr-un accident rutier. Cantareata…