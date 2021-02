Margarina, cel mai evitat produs. Românii preferă produsele lactate din supermarketuri în detrimentul producătorilor locali O treime dintre romani (33%) consuma zilnic sau aproape zilnic lapte, in timp ce 36% dintre aceștia obișnuiesc sa cumpere aceeași marca de produse lactate. Daca majoritatea romanilor (57%) cumpara lactate de la supermarket sau hypermarket, doar 18% dintre consumatorii de la noi prefera sa mearga la producatorii locali. In afara de lapte, consumatorii romani prefera iaurtul sau produsele de tip sana/chefir/lapte batut (21%), untul (20%) și branza telemea (18%), potrivit unui studiu recent, demarat de compania de cercetare de piața Reveal Marketing Research . Produsul cel mai evitat este margarina:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Mai mult de jumatate dintre romani (56%) declara ca in 2020 simt emoții negative atunci cand vine vorba de sarbatorile de iarna in contextul actual, conform unui studiu Reveal Marketing despre cum arata Craciunul in pandemie pentru romani. Intrebați cum intenționeaza sa-și petreaca sarbatorile anul…

