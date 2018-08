Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Grupului de Inițiativa „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018”, condusa de președintele acestuia Col(r)dr.ing. Constantin Avadanei, a participat in ziua de 6 august 2018 la festivitațile organizate la Mausoleul Eroilor de la Marașești, prilejuite de implinirea a 101 ani de la victoriile…

- Marsul Centenarului ajunge la Covasna Participantii la Marsul Centenarului, care au pornit pe 1 iulie din Alba Iulia cu destinatia Chisinau, vor ajunge astazi în Covasna. Dupa ce au parcurs pe jos peste jumatate din cei 1300 de km inclusi în traseul Alba Iulia - Chisinau, participantii…

- Comemorare a eroilor de la Marasti, Marasesti si Soveja Foto: Arhiva În judetul Vrancea, încep, astazi, mai multe actiuni de comemorare a eroilor care au murit pe câmpurile de lupta de la Marasti, Marasesti si Soveja în timpul Primului Razboi Mondial. Timp de trei zile…

- Pentru remedierea unei avarii prin inlocuirea unui segment din conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Fagetului, din municipiul Constanța, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 28 iulie 2018, in intervalul orar 12,00 – 18,00. Vor fi afectați…

- Echipa Nationala Montana, formata din 10 jandarmi montani, va parcurge pe jos, in perioada 22 – 27 iulie, creasta Muntilor Carpati, pe vechea linie a frontului din Moldova, intre Marasti - Soveja si Oituz – Ciresoaia, in vederea comemorarii sacrificiului militarilor romani cazuti in luptele purtate…

- Proiectia filmului va avea loc joia viitoare, pe data de 26 iulie, de la ora 17.30. „Triunghiul mortii" a fost realizat in anul 1999, scenariul si regia apartinand lui Sergiu Nicolaescu. Filmul reconstituie luptele purtate de armata romana impotriva ocupantilor germani in Primul Razboi Mondial in localitatile…

- Echipa Naționala Montana, constituita la nivelul structurilor montane ale Jandarmeriei Romane, va desfașura o misiune constand in parcurgerea pe jos a crestelor Carpaților, intre localitațile Soveja din județul Vrancea și Slanic Moldova, județul Bacau. Acțiunea are loc cu ocazia sarbatoririi…

- Campanie a organizatiei "Salvati Copiii!" pentru dotarea maternitatilor Maternitate. Foto: Arhiva. Organizatia "Salvati Copiii!" România lanseaza astazi editia pe 2018 a campaniei pe care o desfasoara de sase ani pentru dotarea maternitatilor. Reporterul Radio România,…