Marele Zid Verde African Asupra proiectului "Marele Zid Verde" lucreaza 21 de țari din Africa. Participanții "construiesc" un zid viu de copaci la granița de sud a deșertului Sahara, menit sa previna pustiirea continentului. Dupa finalizarea proiectului, in 2030, aceasta ar trebui sa devina cea mai mare structura vie de pe planeta. In proiect au fost investite deja aproximativ 8 miliarde de dolari. Pe linga țarile african Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

