Marele singuratic Luna trecuta s-a implinit un veac de la nasterea lui Marin Preda, prilej cu care criticii literari si cativa oameni de cultura au simtit nevoia unor evocari. Pentru mine ca istoric, la sugestia profesorului Florin Muller, a fost mai degraba un indemn la revizitarea unor teme legate de un trecut controversat si mereu surprinzator infiletate in cartile marelui prozator. Ezit sa spun ca Marin Preda a fost cel mai important prozator postbelic. Nu numai pentru ca, in topul subiectiv al preferintelor personale il pun pe primul loc pe Petru Popescu (cu ale sale occidentalizate romane „Dulce ca mierea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

