Marele șef Bitcoin anunță o lume fără bănci Finanțarea descentralizata (DeFi) ar putea fi cea mai eficienta modalitate de a crește libertatea economica, care, la randul ei, ar accelera ritmul inovației și ar imbunatați viața a miliarde de oameni, a declarat Roger Ver, directorul executiv al portalului Bitcoin.com. DeFi – un sistem prin care produsele financiare devin disponibile intr-o rețea blockchain publica descentralizata – este […] The post Marele șef Bitcoin anunța o lume fara banci first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

