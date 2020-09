Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) nu mai este considerat drept netransferabil de catre Juventus. PSG este interesata de portughez, care a avut un nou sezon excepțional. Presa din Spania anunța ca PSG se gandește sa demareze „operațiunea Ronaldo” odata ce Liga Campionilor va ajunge la final. Sport informeaza…

- Brazilianul Arthur (24 de ani), mijlocașul Barcelonei, care din sezonul viitor va juca la Juventus, se afla in centrul unui scandal. Presa din Spania scrie ca mijlocașul a fost implicat intr-un accident auto in orașul Palafrugell, din provincia Girona, și a ieșit pozitiv la testul pentru alcoolemie.…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a fost lasat in afara lotului lui Juventus pentru meciul cu AS Roma din aceasta seara, astfel ca Ciro Immobile (31 de ani) nu mai poate fi depașit de nimeni in clasamentul golgheterilor Serie A și al „Ghetei de Aur”. Cu 35 de goluri marcate pana acum, atacantul italian…

- Juventus a caștigat un nou titlu in Serie A, al noualea la rand și al doilea pentru Cristiano Ronaldo de cand s-a transferat in Italia. Laudele au curs atat pentru Juventus, cat și pentru starul portughez care a marcat pana acum 31 de goluri in acest sezon din Serie A. Inclusiv FIFA a ținut sa il laude…

- Juventus e vechea și noua campioana din Serie A, dominația formidabila a „Batranei Doamne” continuand și in acest sezon. Cristiano Ronaldo&co. și-au asigurat cel de-al noualea titlu consecutiv dupa succesul reușit aseara in fața Sampdoriei, scor 2-0. Cu o singura victorie in ultimele cinci meciuri,…

- Cristiano Ronaldo a fost din nou in centrul atenției la ultimul meci al lui Juventus din Serie A: a marcat superb din lovitura libera, insa camerele TV au surprins și un gest straniu al portughezului la adresa tehnicianului Maurizio Sarri. Inainte de pauza, antrenorul lui Juventus a profitat de o intrerupere…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani), starul lui Juventus, a punctat superb in victoria campioanei en-titre din Serie A contra celor de la Genoa (3-1). In minutul 56, Ronaldo a marit avantajul echipei sale, in urma unui șut in forța de la aproximativ 20 de metri. Portarul Mattia Perin nu a putut interveni.…

