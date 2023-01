Stiri pe aceeasi tema

- Ziua nunții reprezinta un moment extrem de important in viața mirilor, iar aceștia iși doresc, așa cum e de așteptat, ca evenimentul sa iasa perfect. O tanara din Peterborough a luat insa mult prea in serios aceasta dorința de „perfecțiune”, astfel ca a ajuns sa fie denumita „cea mai stricta mireasa”.…

- Astazi este o zi importanta in lumea actoriei. Jean Paler și-a sarbatorit ziua de naștere fara prieteni. Marele actor a facut marturisiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar in ziua in care implinește varsta de 70 de ani. Ce a spus Jean Paler despre prietenia adevarata.

- Marele actor George Mihaița (74 de ani) a revenit in centrul atenției. Și a facut-o in stil mare, cu rolul lui Bebe Macelaru, din serialul „Clanul” (PRO TV). Artistul ne-a povestit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre acest personaj controversat. bebe Macelaru este lider al unei familii de…

- In memoria lui Gheorghe Petrașcu – primul mare artist plastic roman, devenit membru al Academiei Romane, sambata 26 noiembrie, de la ora 12, se va organza o manifestare complexa prilejuita de implinirea a 150 de ani de la naștere. Evenimentul va avea loc in orașul sau natal, la Muzeul de Istorie “Teodor…

- Ziua Mondiala a Prematuritatii este marcata in 17 noiembrie. In acest an, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti au fost adusi pe lume 1.620 de nou-nascuti, dintre care 187 au fost prematuri. Cel mai mic dintre bebelusii prematuri a cantarit sub 500 de grame. Fii la curent cu cele mai…

- Ajuns la 87 de ani, actorul francez Alain Delon ramane unul din numele sonore ale cinematografiei mondiale. Romanii din diverse generații l-au putut admira in zeci de filme care au facut candva istorie și care inca mai au mare priza la public. playtech.ro a vorbit insa cu Irina Margareta Nistor despre…

- Zi speciala in familia cantareței! Luis Gabriel iși sarbatorește ziua de naștere, iar soția lui, Haziran, i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare și a postat o fotografie cu ei doi, dar și cu baiețelul lor, Joseph Luis Tiago. Iata ce i-a transmis artista partenerul ei de viața!