Marele Premiu al Rusiei de Formula 1 de la Soci a fost anulat Marele Premiu al Rusiei de Formula 1, prevazut pe 25 septembrie la Soci, a fost anulat, a anuntat vineri promotorul Campionatului Mondial de F1, dupa invadarea Ucrainei de catre armata rusa. “Joi seara, Formula 1,Federatia Internationala de Automobilism si echipele au discutat despre pozitia sportului nostru, iar concluzia este, tinand cont de opinia tuturor partilor interesate, ca este imposibila organizarea Marele Premiu al Rusiei in actualele circumstante”, a explicat promotorul F1, Formula 1, intr-un comunicat, citat de AFP. “Urmarim evolutiile din Ucraina cu tristete si stupoare si speram… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

