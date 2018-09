Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (Ferrari) va pleca din pole position, duminica, in Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, dupa ce a reusit cel mai bun timp, sambata, in calificarile desfasurate pe circuitul de la Monza. Prima linie a grilei de start va fi formata din monoposturi Ferrari, Raikkonen,…

- Ferrari și-a respectat statutul de favorita in calificarile pentru Marele Premiu al Italiei din fața propriilor suporteri, insa surpriza a venit din partea lui Kimi Raikkonen. Pilotul finlandez a fost cronometrat cu 1:19.119 și va pleca din pole position pentru prima oara dupa cursa de la Monaco din…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a reusit cel mai bun timp din ultima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, sambata, la Monza, 1 min 20 sec 509/1000. Campionul mondial en titre si actualul lider al clasamentului general al pilotilor, britanicul Lewis…

- Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (Ferrari) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Spa-Francorchamps in 1 min 43 sec 355/1000 (medie orara 243,599 km). Veteranul Raikkonen…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a castigat duminica Marele Premiu al Germaniei, a 11-a cursa a sezonului de Formula 1 disputata pe circuitul de la Hockenheim, dupa ce a luat startul din pozitia a 14-a, relateaza AFP. Campionul mondial en titre a obtinut al 67-lea succes din cariera sa si a revenit pe…

- Sebastian Vettel a fost cel mai rapid in cadrul calificarilor pentru Marele Premiu al Germaniei de Formula 1, pilotul german oprind cronometrul la 1:11.212. Podiumul a fost completat de Valtteri Bottas (Mercedes) și de Kimi Raikkonen (coechipierul lui Vettel de la Ferrari). Lewis Hamilton a incheiat…

- Sebastian Vettel, pilotul celor de la Ferrari, a reușit o cursa de senzație și s-a impus pe circuitul de la Silverstone, in Marele Premiu al Marii Britanii. Germanul a fost urmat de Lewis Hamilton, contracandidatul in lupta pentru titlu, și de coechipierul Kimi Raikkonen. Plecat din pole-position, campionul…

- Max Verstappen a obținut o victorie nesperata in Marele Premiu al Austriei in fața cuplului Ferrari format din Kimi Raikkonen și Sebastian Vettel, in timp ce Lewis Hamilton, Valtteri Bottas și Daniel Ricciardo au abandonat din motive tehnice.