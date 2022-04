Stiri pe aceeasi tema

- Marele muzician Radu Lupu a murit la 76 de ani. Pianistul, singurul roman ce a caștigat un Grammy, s-a strins din viața in Elveția, unde locuia de mai multe decenii. Trista veste a fost data de organizatorii prestigiosului Festival ”George Enescu” unde pianistul a caștigat marele premiu al festivalului…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a omis pe etnicii romani din urarea oficiala de Ziua Unitații Ucrainei. In mesajul președintelui de la Kiev erau menționați ucrainenii, rușii, tatarii și maghiarii, dar nu și romanii, deși sunt a treia cea mai mare comunitate etnica din Ucraina. Gestul…

- Tocmai am discutat telefonic cu președintele Zelenski. L-am asigurat de sprijinul deplin pentru Ucraina și pentru aderarea la UE. Centrul logistic umanitar european de la Suceava a inceput deja sa trimita primele ajutoare. Avem grija de toți cetațenii ucraineni care vin in Romania”, a scris Iohannis…

- "Suntem pregatiti sa furnizam arme defensive suplimentare (...) arme care sa fie folosite pentru apararea teritoriului (Ucrainei), apararea oraselor, apararea populatiei (...) impotriva agresiunilor armatei ruse", a afirmat Morawiecki, intr-o conferinta de presa la Munchen, relateaza Reuters.Tot astazi,…

- Cantarețul Tudor Gheorghe și-a dedicat viața scenei și nu inceteaza sa concerteze, la varsta de 76 de ani. Marele artist a vorbit, recent, in cadrul unui interviu despre pensia pe care o primește de la statul roman. „Am o pensie buna asigurata de la stat, cred ca vreo 3.000 de lei liniștiți daca imi…

- Proiectul „Tu esti un alt eu - O catedrala a corpului”, ce va reprezenta Romania la cea de-a 59-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia, a fost prezentat, marti, la Institutul Cultural Roman, informeaza News.ro. „Acesti bani acopera nu doar productia, ci si toate cheltuielile ce tin de mentenanta…

- Doua cutremure de intensitate redusa, primul cu magnitudinea de 3,8 iar al doilea de 2,7 au avut loc in aceasta noapte in zona Vrancea, conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP, informeaza Mediafax. La ora 00:19:38 s-a produs un cutremur cu magnitudinea…

- Deputatul iesean Silviu Macovei, vicelider al parlamentarilor PSD din Camera Deputatilor se arata foarte ingrijorat de lipsa dezbaterii din spatiul public romanesc a riscurilor pe care le are Romania in cazul escaladarii conflictului militar din Ucraina. Silviu Macovei aduce in atentie nu doar componenta…