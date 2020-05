Marele Bazar din Istanbul își redeschide porțile Este printre cele mai mari piețe acoperite din lume și principala atracție turistica a capitalei economice a Turciei: Marele Bazar din Istanbul urmeaza sa se redeschida luni, dupa mai bine de doua luni de restricții coronavirus. Bazar a fost construit in 1455 – la doi ani dupa ce otomanii au cucerit Constantinopolul – și gazduiește […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

