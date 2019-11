Marelbo deschide cel de-al doilea magazin din Sibiu si ajunge la o retea de 58 de magazine la nivel national

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul comercial Promenada Sibiu, detinut de fondul de investitii NEPI Rockcastle, si-a deschis portile pe 14 noiembrie, la ora 10:00. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, in zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oras a fost...

- Grupul berlinez Lea Porcelain va reveni in concert la Bucuresti, pe 24 octombrie, la clubul Control, unde va prezenta piese noi, incluse pe cel mai recent material de studio, „Love Is Not an Empire”.

- Liderul județean al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, a declarat vineri ca a avut in aceste zile la București discuții cu potențiali investitori care ar vrea sa vina la Suceava pentru a deschide la Aeroport o varianta de hub aeronautic atat pe zona cargo dar și pe zona de transport pasageri.…

- Sfantul Eustatie a fost general al armatei romane din vremea imparatului Traian (98-117). Inainte de a primi botezul, se numea Placid. Din viata sa aflam ca intr-o zi, aflandu-se la vanatoare, a gonit un cerb. Prin descoperire dumnezeiasca, vede intre coarnele cerbului cinstita Cruce a Mantuitorului…

- Compania nationala de transport aerian Tarom implineste miercuri 65 de ani de existenta, ocazie cu care a lansat o oferta aniversara, pe cele mai importante rute interne si externe, la preturi incepand de la 65 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, potrivit news.roAstfel, in perioada 18…

- Calatoriile cu trenul au devenit o adevarata corvoada pentru miile de romani care apeleaza la acest mijloc de transport, se arata intr-un comnunicat al deputatului Tudorița Lungu (PNL). „Ca unul dintre pasagerii obișnuiți ai CFR Calatori, știu ce... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe procedura de achizitie a 31 de autobuze de catre Parcul Urban de Autobuze din municipiul Chisinau la un preț de peste 78 milioane lei (fara TVA) a fost initiata o cauza penala. Ofiterul de urmarire penala Roman Moscalu din cadrul Directiei generale urmarire penala a Inspectoratului…

- Compania rusa de stat Rosatom a anuntat luni ca a depus o oferta pentru a deveni investitor strategic in proiectul care vizeaza constructia unei centralei nucleare la Belene (Bulgaria), informeaza Itar Tass.