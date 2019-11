Stiri pe aceeasi tema

- 1 Decembrie 1918 reprezinta un reper esențial in istoria Romaniei. In aceasta zi, Marea Adunarea Naționala de la Alba Iulia a dat expresie adevaratei unitati a romanilor din intregul spatiu istoric locuit de ei, consfințind revenirea Basarabiei, Bucovinei si a Transilvaniei la Patria-Mama, Romania.…

- 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, eveniment istoric cu o insemnatate aparte pentru toți romanii. Citește ce semnificație are 1 decembrie. Ce semnificație are 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei 1 Decembrie este Ziua Naționala a Romaniei și are o insemnatate speciala pentru societatea romaneasca,…

- Danut Bica, deputat PNL, susține ca investirea Guvernului Orban reprezinta singura șansa pentru Romania in aceasta perioada critica. Deputatul PNL de Arges Danut Bica apreciaza ca demiterea Guvernului Dancila prin ultima moțiune de cenzura inițiata de PNL nu trebuie sa ne lase sa dam uitarii raul pe…

- "Am participat la comemorarea Revolutiei din Ungaria din 1956, eveniment care a dat prima lovitura zidului comunist. Au urmat alte evenimente, cum au fost Primavara de la Praga, actiunile sindicatului Solidaritatea din Polonia si Revolutia din România din 1989. Revolutia anticomunista…

- Comform MTI, episcopul a detaliat: soarta copilului – care se afla de o suta de ani in grija tatalui – a fost una vitrega, deoarece la fiecare rugaminte a primit raspunsul: nu se poate, nu este voie, iar dupa schimbarea de regim, in secolul XXI copilul s-a adresat, in mod natural, mamei, cu rugamintea…

- Povestea serparului Ors a fost refacuta cu ajutorul datelor inregistrate de dispozitivul de monitorizare pe care ornitologii din Ungaria i l-au pus in urma cu trei ani. Conform datelor furnizate de dispozitivul satelitar, pasarea a ajuns pana langa Ierusalim, in Cisiordania, Siria, respectiv…

- Chef Cristi Dobre, un bucatar buzoian care s-a perfecționat in restaurante din Europa, a obținut mai multe medalii de aur, la probe individuale și pe echipe, in cadrul unei competiții gastronomice care a avut loc in orașul Novi Sad, Serbia. El a facut parte din echipa naționala a Romaniei, care a obținut…