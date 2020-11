Stiri pe aceeasi tema

Pentru a fi menținuta curațenia pe strazile, in parcurile din oraș, pe aleile dintre blocuri, in locurile de joaca și in zonele pietonale din municipiul Turda se desfașoara constant acțiuni de...

Spre bucuria comercianților dar și a cumparatorilor hala de lactate din piața centrala a Turzii a ramas deschisa.

Comercianții din domeniul HoReCa au fost loviți crunt de pandemia cu COVID-19, afacerile inregistrand reculuri consistente. Unii, au mai incercat sa mai salveze situația economica prin funcționarea...

Din Septembrie incoace, proiectul Connect:ED se straduiește sa ofere cate o șansa la educație pentru cat mai mulți elevi din familii defavorizate din satele din imprejurimile Turzii exclusiv pentru...

In urma proiectului "Rotaract te trimite la școala!", un numar de 130 de ghiozdane au fost distribuite in 5 școli și centre din zona Turzii, copiilor care, fara acest ajutor, ar fi pașit in prima zi...

Dragi turdeani, se transmite mereu informația eronata ca pana acum nu s-a facut nimic in Turda. Nu este adevarat.

Inca nicio farmacie de pe raza Turzii nu are in stoc vaccinul antigripal deși sezonul infecțiilor respiratorii se apropie cu pași repezi.

CS Ocna Mureș, formație nou-promovata in liga a treia, are patru jucatori din zona Turzii in lotul cu care va incepe noul sezon din liga a treia.