Șase sculpturi gigantice din beton ecologic, realizate de artistul britanic Jason deCaires Taylor, au fost scufundate in Marea Mediterana. Al doilea muzeu subacvatic din Europa se afla in proximitatea insulei Sainte-Marguerite și a orașului Cannes. Instalația de arta va ajuta la conservarea ecosistemului. Primul muzeu din Marea Mediterana In prezent,... The post Marea Mediterana ⎪ Sculpturile subacvatice de la Cannes appeared first on Tabu .