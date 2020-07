Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii israelieni au votat miercuri in a doua si a treia lectura un proiect de lege criticat de partidele de opozitie care confera guvernului puteri speciale pana in iunie 2021 pentru a lupta impotriva COVID-19, noteaza AFP. "Marea lege a coronavirusului", asa cum este numita, autorizeaza…

- VOUCHERE DE VACANTA 2020. "In sprijinul turistilor care au achizitionat sau vor achizitiona vacante cu intrare in Grecia prin frontiera terestra Promachonas, in perioada 15-29 iulie 2020, agentia organizatoare Hello Holidays a incheiat parteneriate cu mai multe clinici care ii programeaza cu prioritate,…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca anumite prevederi din Legea de organizare judiciara referitoare la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) sunt neconstitutionale. Mai exact, au „picat” la analiza de constitutionalitate articolele care fac se refera la atributiile procurorului…

- Avocatul Poporului raspunde acuzațiilor celor de la PNL și arata ca nu este sub nicio forma in conflict de interese atunci cand ataca impozitarea pensiilor speciale la Curtea Constituționala, asta pentru ca Avocatul Poporului nu beneficiaza pensie de serviciu sau speciala.Citește și: RASTURNARE…

- Deputați au dezbatut, miercuri, in plen impozitarea pensiilor speciale. Comisiile de specialitate au discutat in paralel cu desfașurarea ședinței de plen de miercuri, un proiect de lege care prevede impozitarea graduala a pensiilor speciale, in cele din urma, membrii Comisiei de buget-finanțe din Camera…

- Prahlad Jani, yoghinul indian care susținea ca nu a mai mancat și nici nu s-a mai hidratat de 80 de ani, a murit marți, la 90 de ani... de batranețe. Cazul sau a facut obiectul multor studii medicale și, desigur, al multor indoieli.

- Noul guvern israelian va depune juramantul joi, pentru a nu coincide cu vizita secretarului de stat american Mike Pompeo, asteptat miercuri la Ierusalim, a anuntat luni Shmulik Dahan, purtatorul de cuvant al Knesset-ului, parlamentul tarii, informeaza dpa si France Presse.Potrivit radioului…

- O comisie a parlamentului israelian (Knesset) a autorizat marti serviciul de securitate Shin Bet sa foloseasca in continuare pana la 26 mai date de telefonie mobila pentru a urmari persoanele infectate cu noul coronavirus, prelungind o initiativa descrisa de critici drept o amenintare la respectarea…